Det melder ESPN etter at spillerforeningen anbefalte eiersidens siste tilbud med stemmetallet 26-12. Enigheten om en ny femårsavtale kom akkurat i tide til at det kan fullføres en full sesong med 162 grunnseriekamper for hvert lag. De første kampene vil bli spilt 7. april, en uke senere enn opprinnelig oppsatt.

Spillerne skal møte til sesongoppkjøring så snart det lar seg gjøre.

Ligaen gikk til lockout 2. desember, da den forrige tariffavtalen utløp. Det var første arbeidskonflikt i Major League baseball siden spillerstreiken i 1994 og 1995. Det gikk over seks uker før det var kontakt mellom partene, og da forhandlingene startet var det stor avstand og liten bevegelse.

Det har vært intense forhandlinger de siste ukene, og torsdag ble det oppnådd enighet. Blant annet heves lønnstaket for klubbene betydelig. Det blir større bonusutbetalinger til unge spillere, og minstelønnen heves til 700.000 dollar.

Blant kravene eierne har fått gjennomslag for er utvidelse av sluttspillet fra 10 til 12 lag.

Det ventes hektisk aktivitet på overgangsmarkedet, som har vært frosset i over tre måneder.