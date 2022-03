Glimt snuser på europeisk kvartfinale – slo AZ Alkmaar i sluttdrama

Trønderen dunket sikkert inn vinnermålet fra krittmerket etter at Glimt-kaptein Ulrik Saltnes gikk i bakken. Straffeavgjørelsen fikk det til å koke hos AZ-spillerne, som mente at Pantelis Hatzidiakos hadde taklet rent.

Protestene prellet av hos dommeren. Etterpå erkjente matchvinneren at Glimt var heldig som vant oppgjøret.

– Igjen er det ekstremt mye å ta tak i, og det var langt ifra en bra kamp. Jeg vet ikke om jeg skal strekke meg til å si at det var en OK kamp. Det er sinnssyke rom som vi ikke straffer dem for, sa Solbakken til V4.

– Jeg var rolig og trygg på at jeg skulle sette den, la han til om straffemålet.

Scoringen hans kom etter at AZ Alkmaar hadde dominert den siste halvtimen. Fra benken kom Zakaria Aboukhlal inn og gjorde 1-1 med underkant av 20 minutter igjen. Det skjedde etter et godt nederlandsk angrep, og tidligere Glimt-juvel Håkon Evjen bidro med en hælflikk i det oppbyggende spillet.

La inn perfekt

Ikke mange minuttene før pause tok Amahl Pellegrino Glimt i føringen etter svært presist spill. Ballen ble rullet ut til Alfons Sampsted, som la inn og perfekt fant pannebrasken til Pellegrino. Fra tre meter ble innlegget styrt inn til 1-0.

Målet kom like etter at de gulkledde kanskje ble snytt for et straffespark. Glimt-spillerne lot frustrasjonen ligge og holdt i stedet umiddelbart trykket oppe. Det skulle lønne seg.

Snaut 20 minutter tidligere hadde Pellegrino prøvd å utnytte at AZ-keeper Peter Vindahl Jensen sto på halvdistanse, men lobbforsøket endte på nettaket. Deretter koblet gjestene et grep om kampen, og Aspmyra-publikummet gispet da Vangelis Pavlidis sendte en kanon i stolpen.

Trolig var grekeren i offside, men assistentdommeren vinket aldri.

Ubeseiret

Bodø/Glimt fikk en enorm dobbeltsjanse etter vel en time. Upresset avsluttet Runar Espejord inn til Vindahl, og på returen dunket Pellegrino ballen over mål via en motspiller.

AZ Alkmaar byttet seg bedre utover i 2.-omgangen. Det ble også stadig tydeligere at Glimt er ute av seriesesong, men på tampen skulle det likevel bikke hjemmelagets vei.

– Jeg er utrolig glad for at vi klarte å vippe denne kampen. Det var for upresist. Prestasjonsmessig burde det vært bedre, sa Glimt-trener Kjetil Knutsen V4.

Glimt er fortsatt ubeseiret i conferenceligaen. Ni kamper har gitt seks seirer og tre uavgjort. Forrige måned ble skotske Celtic slått både borte og hjemme i første utslagsrunde.

Returkampen mot AZ Alkmaar spilles i Nederland om en uke.