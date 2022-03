Russisk storklubb reagerer på utestengelse

Det europeiske fotballforbundet (Uefa) og Det internasjonale fotballforbundet (Fifa) besluttet mandag å utelukke alle russiske lag fra kommende turneringer som følge av krigshandlingene i Ukraina.

For Spartak Moskva betyr det at europaliga-eventyret er over. Klubben skulle møtt Leipzig i åttedelsfinalene 10. og 17. mars. Nå får trolig den tyske klubben walkover til kvartfinalen.

«Avgjørelsen til Fifa og Uefa gjør oss selvfølgelig opprørt, selv om den var forventet. Dessverre ble innsatsen til laget vårt i denne europaliga-turneringen avsluttet av årsaker som er så langt det er mulig å komme idretten», skriver Spartak Moskva på sine nettsider.

Videre heter det at klubben er tvunget til å adlyde beslutningen som nå er tatt, selv om den ikke er enig i den.

Avgjørelsen til Uefa og Fifa skaper også harme i Det russiske fotballforbundet.

«Den har en åpenbar diskriminerende karakter og skader et stort antall idrettsutøvere, trenere og ansatte i klubber og landslag, og viktigst av alt, millioner av russiske og utenlandske fans, hvis interesser de internasjonale idrettsorganisasjoner i utgangspunktet skal beskytte, heter det i en uttalelse mandag.