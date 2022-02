Uttalelsen kommer etter et vedtak i IOCs styre mandag.

– For å beskytte integriteten til internasjonale idrettskonkurranser og av hensyn til utøvernes sikkerhet, anbefaler IOC-styret alle internasjonale idrettsforbund og arrangører om ikke å invitere russiske eller hviterussiske deltakere, heter det fra IOC i Lausanne.

IOC-styret sier videre at dersom det ikke er mulig å hindre russiske og hviterussiske utøvere å delta i konkurranser, må det sørges for at de ikke deltar under eget flagg.

– Russiske og hviterussiske deltakere, som lag eller individuelle utøvere, bør aksepteres kun som nøytrale deltakere. Ingen symboler, flagg, farger eller nasjonalsanger skal brukes, heter det i uttalelsen.

Tidligere mandag uttalte Det internasjonale skiforbundet FIS at det ikke vil utestenge russiske deltakere. Det skaper utfordringer for gjennomføringen av flere verdenscupkonkurranser i Norge den kommende uken.

Heller ikke Fifa har gått så langt som å ekskludere Russland.

Samtidig varsler andre forbund at de kommer til å utestenge landet. Flere land, deriblant Sverige, har gjort det klart at det ikke er aktuelt å spille mot Russland i omspillet til VM-sluttspillet i Qatar til høsten.