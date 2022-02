Halvor Egner Granerud i strupen på FIS

Han synes tvert imot at det er urettferdig at russerne får delta i Holmenkollen, mens de ukrainske skiheltene må holde seg unna.

– «For å sikre rettferdige og inkluderende konkurranser på alle FIS-arrangementer», sier kommunikasjonssjef i FIS. Hvordan er det rettferdig og inkluderende når ukrainske OL-utøvere må bli hjemme for å forsvare landet sitt? spør Granerud på Twitter og legger til:

– Kom heller med noe piss om at idrett ikke er politikk.

FIS gjentok mandag sitt standpunkt om at ingen utøvere skal utestenges «på grunn av kjønn, rase, nasjonalitet eller seksuell legning».

Dermed ligger det an til at OL-kongen Aleksander Bolsjunov og andre russere blir å se i Drammen og Holmenkollen denne uken, til tross for at det norske skiforbundet og idrettsforbundet har erklært russisk deltakelse uønsket.