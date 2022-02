Over en kvart million samlet inn til ukrainske langrennsløpere i Norge

Det viser kronerullingen som lørdag ble lagt ut via nettstedet spleis.no. Norges Skiforbund og Lygna skisenter er initiativtakerne bak innsamlingen.

Målet er å kunne gi det ukrainske laget økonomisk støtte mens løperne og lederne oppholder seg i Norge i tiden som kommer. Ukrainas tropp kan ikke reise til hjemlandet etter Russlands invasjon.

– Det er helt fantastisk. Det viser at det norske folk vil stille opp og bidra. Folk har spurt om de trenger husrom. Vi visste at det var stor interesse for å bidra, men det har vært utrolig bra respons, sier utviklingssjef i Skiforbundet Brit Baldishol til NTB.

Hun opplyser at det er 13 utøvere og fire ledere det gjelder. De skal reise til Sjusjøen etter mesterskapet. Ukrainerne har stilt til start på samtlige renn under mesterskapet tross den vanskelige situasjonen i hjemlandet.

– Det er helt utrolig at de klarer å stille på startstreken her, sier Baldishol.

Før helgen ble det kjent at Norges Skiforbund ville hjelpe ukrainerne som den siste uken har vært opptatt med langrenns-VM for juniorer og U23-løpere på Lygna.

– Det er en tragisk og forferdelig situasjon for utøverne. Vi gjør det vi kan for at de skal få ro. Noen vil hjem, men spørsmålet er om det er mulig, sa Baldishol til NTB fredag.

Dagen etter kom bekreftelsen på at Ukraina-laget takker ja til tilbudet og blir i Norge inntil videre.