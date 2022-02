«I løpet av mitt nesten 20 år lange eierskap av Chelsea FC, har jeg alltid sett på min rolle som forvalter av klubben, hvis jobb det er å sikre at vi er så vellykkede som vi kan være i dag, samt bygge for fremtiden, samtidig som vi spiller en positiv rolle i våre lokalsamfunn. Jeg har alltid tatt beslutninger med klubbens beste i hjertet. Jeg er fortsatt forpliktet til disse verdiene. Det er derfor jeg i dag gir tillitsmenn i Chelseas veldedige stiftelse forvaltningen og omsorgen for Chelsea FC, skriver Abramovitsj i en pressemelding på klubbens nettsted lørdag kveld.

Etter Russlands invasjon av Ukraina har det blitt snakket mye om Abramovitsj skulle få beholde rollen i Chelsea. Abramovitsj har tidligere fått kritikk for sine nære bånd med Russlands president Vladimir Putin.

Russeren har eid klubben siden 2003 da han spyttet inn mangfoldige millioner for å gjøre Chelsea om til et mesterlag. I senere tid har Manchester City og senest Newcastle fått inn styrtrike eiere som har prøvd å kopiere modellen til Abramovitsj og Chelsea.