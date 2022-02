Kommende verdensener Medvedev om krigen: – Ikke enkelt

Medvedev tok seg til semifinalen i ATP 500-turneringen etter seier over Yoshito Nishioika. Russeren vant i strake sett 6-2, 6-3.

Russland innledet natt til torsdag et omfattende angrep mot Ukraina, og siden har russiske styrker rykket stadig dypere inn i landet.

– Å våkne opp i Mexico og se nyhetene hjemme, var ikke enkelt, sa Medvedev etter seieren.

– Ved å være tennisspiller vil jeg fremme fred over hele verden. Vi spiller i så mange forskjellige land. Jeg har vært i så mange land som junior og proff. Det er ikke lett å høre alle disse nyhetene. Jeg er for fred, sa han.

Medvedev la til at duoen som vant doubleturneringen i Marseille sist uke, inkluderte en russer (Andrej Rublev) og en ukrainer (Denys Moltsjanov), og at det var «fantastisk».

Nå venter Rafael Nadal i semifinalen i Mexico. Nadal slo Medvedev i Australian Open-finalen i januar. Den andre semifinalen er mellom Stefanos Tsitsipas og Cameron Norrie.

Spanske Nadal uttalte seg også om det som foregår i Ukraina.

– Jeg vil ikke snakke om hvem som har skylden, men for meg er det utrolig at det er kriger i dette øyeblikket. Jeg kan ikke forstå det, og jeg vil at det skal ta slutt nå, sa han.

Medvedev, som vant fjorårets US Open, blir mandag ny verdensener i tennis. Han blir den 27. mannlige verdensener siden rankingen ble innført i 1973, men bare den femte de siste 18 årene. Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal og Andy Murray har monopolisert posisjonen siden da.