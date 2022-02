Djokovic utslått i Dubai – Medvedev ny verdensener

Djokovic spilte sin første turnering siden begynnelsen av desember. Han mistet Grand Slam-turneringen Australian Open, som han har vunnet ni ganger, fordi han som uvaksinert ikke slapp inn i Australia. Han måtte vinne turneringen i Dubai for å ha noen sjanse til å forsvare førsteplassen på ATP-rankingen.

Vesely, som måtte spille kvalifisering for å komme inn i turneringen, knuste det håpet med seier 6-4, 7-6 (7-4).

Djokovic hadde vært verdensener sammenhengende siden 3. februar 2020. Totalt har han tilbrakt 361 uker på toppen av rankingen, flere enn noen annen mann.

Nytt navn

Medvedev blir mandag den 27. mannlige verdensener siden rankingen ble innført i 1973, men bare den femte de siste 18 årene. Djokovic, Roger Federer, Rafael Nadal og Andy Murray har monopolisert posisjonen siden da.

– Det er flott for sporten å få et nytt navn på toppen. En ny generasjon er på vei opp, og det er bra, sa Vesely etter seieren over Djokovic.

Medvedev, som denne uka spiller en ATP500-turnering i Acapulco, blir den tredje russiske mann som topper ATP-rankingen. Jevgenij Kafelnikov og Marat Safin var de to første.

To av to

Vesely er rangert som nummer 123. Han hadde møtt Djokovic en gang før og vant da også. Tsjekkeren møter Denis Shapovalov i semifinalen.

– Jeg hadde aldri ventet å vinne igjen. Han er en stor mester, sa Vesely.

Medvedev møter Yoshihito Nishioka i kvartfinale i Acapulco, men han går til topps på rankingen uansett utfall av den og resten av helgens kamper.