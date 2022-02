Røste krever rask Russland-avgjørelse fra FIS: – Veldig problematisk

Natt til torsdag norsk tid gikk russiske styrker inn i Ukraina, og ifølge flere internasjonale medier kunne man flere steder i Ukraina høre bomber.

BBC meldte om eksplosjoner i Ukrainas nest største by Kharkiv, i Odesa og i det nordøstlige Ukraina, mens AFP meldte om eksplosjoner og skyting i Mariupol ved Azovhavet i nærheten av frontlinjen i Øst-Ukraina.

Nå har Røste bedt Det internasjonale skiforbundet (FIS) ta en vurdering rundt gjennomføringen av verdenscupavslutningen i langrenn i russiske Tjumen fra 18. til 20. mars. Hoppkvinnene skal samme helg ha verdenscuprenn i Nizjinj Tagil, før sesongen avsluttes i Tsjaikovskij helgen etter.

– Det har skjedd veldig raskt, og det er jo en dramatisk utvikling i natt. Jeg sendte derfor mail til FIS i dag tidlig hvor jeg har bedt om at det må tas en rask avgjørelse, sier Røste til NTB.

– Nå har de gått til angrep. Nå har Russland invadert Ukraina. Da er vi over i en helt ny situasjon, fortsetter han.

– Problematisk

Røste, som også har et verv i FIS som styremedlem, sier at situasjonen er krevende.

– Slik situasjonen er nå, mener jeg personlig at det ikke er riktig å arrangere verdenscup i Russland, sier han.

Når det gjelder sikkerheten for norske utøvere, henviser skipresidenten til UDs reiseråd.

– Sikkerheten til våre utøvere er det aller viktigste, men dette handler også om noe større. Da kan ikke idretten være nøytral, sier Røste og legger til:

– Dette må avklares raskt.

Full kalender

På spørsmål om Norge kan være aktuell som ny arrangør for noen av de kommende verdenscupkonkurransene, avslører Røste at de har fått en forespørsel.

– Når det gjelder Norge så fikk vi en henvendelse for et par uker siden om det ville være aktuelt å ha arrangere her. Vi har ikke hørt noe mer fra FIS etter det, sier skipresidenten og legger til:

– Vi har en veldig hektisk mars med ikke mindre enn 18 verdenscuprenn. Vår kalender er veldig full.

Det skal arrangeres Raw Air-turnering i hopp for menn og kvinner i Norge i neste måned. I tillegg er det langrennsverdenscup i Drammen og i Holmenkollen. Alpinistene skal videre kjempe om verdenscuppoeng i Kvitfjell, mens kombinertløperne også skal til Holmenkollen.