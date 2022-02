Deila doblet i returoppgjør – New York City til Concacaf-kvartfinale

Fotballaget fra New York hadde et overtak før kampen på Banc of California Stadium i Los Angeles ble blåst i gang. Med seg i bagasjen hadde de en 2-0-seier fra det første møtet med Santos de Guápiles fra Costa Rica.

Som i den første kampen lå NYCFC foran med 2–0 før pause etter scoringer av Alfredo Morales Maxime Chanot etter henholdsvis 32 og 36 minutter.

Etter hvilen fikk Talles Magno nettkjenning to ganger på rappen i løpet av kampens ti siste minutter. 3–0 kom etter 80 minutter. Tre minutter senere pådro motstanderlagets Alvin Jamier Bennet Freckleton seg et rødt kort. Overtallssituasjonen ga Magno muligheten til å sette 4–0 da det var spilt 86 minutter.

Med 6–0 til sammen går veien videre til kvartfinale der New York City møter vinneren av oppgjøret mellom Comunicaciones fra Guatemala og MLS-klubben Colorado Rapids.

I desember tok Deila New York City til topps i Major League Soccer (MLS) for første gang i klubbens historie. Treneren fra Telemark har eldet laget i to år og har fått en god start på kampen om en mesterligatittel.