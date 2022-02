Haller fortsatte målformen – Benfica reddet uavgjort

Dermed er lagene likt foran returoppgjøret i Nederland 15. mars.

Haller har med målet scoret i hver mesterligakamp denne sesongen. Det startet likevel ikke helt heldig for ham.

Etter at Dusan Tadic hadde sendt Ajax i ledelsen med et flott skudd etter 18 minutter, var Haller uheldig og satte ballen i eget mål åtte minutter senere. Ivorianeren fikk ballen rett på seg og kunne lite gjøre da innlegget fra Jan Vertonghen gikk via ham og i mål.

Deretter skulle han likevel treffe målet i motsatt ende. Benfica-keeper Odisseas Vlakhodimos reddet det første forsøket, men Haller var raskt på returen og satte ballen i mål.

Sceneskifte

Like før pause hadde Haller en stor sjanse til å øke ledelsen, men han skjøt utenfor fra kloss hold etter et stolpeskudd fra Edson Álvarez.

Benfica kom sterkt etter pause. Ajax-ledelsen holdt en stund, men etter 72 minutter utlignet Benfica. Gonçalo Ramos hamret til fra utenfor sekstenmeteren, tydeligvis så hardt at Ajax-keeper Remko Pasveer kun greide å slå ballen rett opp i luften. Innbytter Roman Jaremtsjuk fikk en enkel jobb med å sette ballen i det tomme målet.

I etterkant hadde Benfica mye ball, men greide ikke å avgjøre.

– Vi hadde de beste sjansene etter pause, men kampen kunne ha vippet begge veier. Vi tar med oss et akseptabelt resultat til Amsterdam, sa Vertonghen til RTL7.

Ikke fornøyd

– Jeg er ikke fornøyd. Det var bra at vi scoret to mål, men vi skapte for lite i 2. omgang. Benfica er en vanskelig motstander, men det blir fullt hus i Amsterdam, og vi vet at vi kan greie det, sa Ajax-kaptein Tadic til RTL7.

Haller ble i gruppespillet den første som har scoret ti mål på sine seks første mesterligakamper. Han er også den første som har scoret elleve på sine første sju.

Ajax vant alle sine gruppekamper, så onsdag måtte Haller for første gang i sin mesterligakarriere gå av banen uten seier. Ettersom bortemålsregelen er fjernet er ikke 2-2 like godt resultat for Ajax som det ville vært i fjor.

Benfica spilte sin første mesterligakamp under sin nye trener Nélson Verissimo. Jorge Jesus fikk sparken selv om han førte klubben videre fra en gruppe som inneholdt Bayern München og Barcelona.