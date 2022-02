Bakgrunnen for usikkerheten rundt rennene i Tjumen er den anspente politiske situasjonen mellom Russland og Ukraina. FIS har derfor lagt ut følere for hvem som eventuelt kan ta over rennene i Russland. Nå er imidlertid fristen Östersund ga FIS på å få definitiv beskjed passert.

– Siden vi ikke har hørt noe, blir det ingen verdenscupavslutning (i Östersund), sier Anders Sundin, styreleder i Östersunds skiløperklubb til SVT Nyheter.

– Vi fikk et spørsmål fra FIS under OL og ga deretter frist til 21. februar for å kunne si ja. Men vi har ikke hørt noe mer, så det er ikke aktuelt, fortsetter han.

Onsdag anmodet den norske langrennsstjernen Hans Christer Holund i et intervju med VG om at FIS flytter konkurransene, og sa at «det blir feil å arrangere skirenn i et land som går til krig».