Charlotte Kalla (34) er ikke tatt ut på det svenske laget til verdenscuprennene i Lahti til helgen.

– Det er en helhetsvurdering som har funnet sted. Vi har tatt ut en stor og veldig bred tropp hvor vi også har tatt ut skiløpere som bare lå et trinn under for å bli tatt ut til OL og som har prestert bra i løpet av denne tiden som OL har pågått, kombinert med de som har vist bra form under OL, sier Sveriges langrennssjef Lars Öberg om uttaket, ifølge Aftonbladet.

Sveriges kvinnelag til verdenscupen i Lahti: Moa Lundgren Emma Ribom Frida Karlsson Jonna Sundling Moa Olsson Ebba Andersson Johanna Hagström Anna Dyvik Maja Dahlqvist

– Det er frustrerende

Kallas personlige trener, Magnus Ingesson, aner ikke hva Kallas svake form skyldes.

– Tremila var ikke bra. Det er frustrerende å ikke vite helt hvorfor, sier Ingesson til Aftonbladet om tremila i OL.

Hun gikk tre renn i OL og fikk plasseringene 19, 20 og 35. I tillegg ble hun vraket til stafetten, og dermed ble OL en gedigen nedtur for Kalla.

22 OL- og VM-medaljer

Under forrige OL tok hun hele fire medaljer.

Kalla har i en årrekke vært i verdenstoppen, men har ikke fått ting til å stemme de siste sesongene.



34-åringen har tre OL-gull (én individuell tittel) fordelt på lekene i 2010, 2014 og 2018. I tillegg har hun tre VM-titler. Til sammen har den svenske skilegenden en samling på hele 22 OL- og VM-medaljer.