Wild-nedtur uten skadd Zuccarello

Senators åpnet sterkt, og etter knappe to minutter sendte Thomas Chabot den i nettet. Samme mann var involvert et kvarter senere, med målgivende på Brady Tkachuks 2-0-mål.

Wild begynte å kjempe seg inn i kampen igjen i andre periode, og etter seks og et halvt minutt sendte Kevin Flala pucken i mål. Seks minutter senere hadde samme mann assist på Jared Spurgeons utligningsmål.

Det gikk imidlertid ikke lang tid før Wild igjen lå under; Senators Tim Stützle scoret 3-2-målet nesten 16 og et halvt minutt ut i perioden.

Wild utlignet på ny ved Jon Merrill fire og et halvt minutt ut i tredje periode, men knappe seks minutter før kampslutt var Senators Chabot frampå igjen. Fra like innenfor den blå linjen satte han det som ble vinnermålet.

The Athletic-journalist Michael Russo tvitrer at Zuccarello har en skade i overkroppen, men at den ikke er alvorlig. Det ventes at 34-åringen, som har vært brennhet for Wild denne sesongen, er tilbake når laget møter Toronto Maple Leafs torsdag.

Nordmannen står med ti målpoeng på de siste fem kampene og ligger an til å levere sin beste sesong poengmessig med god margin.