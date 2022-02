OL ga radiorekord for NRK

OL i Beijing var svært populært hos NRKs radiolyttere og knuste tallene fra sommer-OL i Tokyo i fjor. Den daglige dekningsgraden i uke 7 var på 414.000 lyttere i snitt, betydelig høyere enn snittet på 224.000 under sommerlekene.

Dessuten bidro sportskanalen til at NRK tre ganger under OL hadde flere unike radiolyttere enn den tidligere rekorden. Det opplyser radiosjef Cathinka Rondan til Kampanje.

– Hele tre dager bidro NRK Sport til at vi hadde over 236.000 unike brukere, som slår vår tidligere rekord fra desember 2021, sier Rondan.

– Det er kjempegode tall som er veldig gledelige for oss. Vi har ikke hatt noen spesiell strategi, men den generelle er at man gjennom forskjellige kanaler henviser og opplyser om at man kan følge sport på NRK Sport.

Den aller mest populære radiosendingen for NRK under OL var sendingen med herrenes skiskytterstafett og skøyteherrenes semifinale i lagtempo.