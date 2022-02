Helene Marie Fossesholm (20) har ikke fått det til å stemme i langrennsløypa denne sesongen. Nå er det klart at hun ikke blir å se i skisporet på en stund, melder nettstedet Langrenn.com

– Sesongen er i stor grad over for Helenes del. Nå handler det om å få kroppen i balanse, sier trener Geir Endre Rogn til Langrenn.com.

Under OL i Beijing leverte Fossesholm en god etappe på stafetten, men havnet et stykke ned på resultatlistene i de individuelle rennene.

Tidligere i vinter har det ikke blitt lagt skjul på at sesongoppkjøringen ikke gikk som planlagt for 20-åringen. Rogn sier at kroppen til Fossesholm «ikke spiller helt på lag»,

– Det skyldes blant annet ettervirkningene av den treningen hun gjorde i sommer og høst. Det ble for mye. Det er heldigvis lenger mellom de tunge dagene, men de kommer fortsatt altfor ofte. Derfor er det viktig med en pause nå, slik at hun kan nullstille kroppen og komme i balanse, sier han til Langrenn.com.