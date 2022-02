Straffedrama ga seier i emosjonelt Elabdellaoui-comeback: – Drøm i oppfyllelse

Den tidligere norske landslagskapteinen var med i startoppstillingen og spilte hele kampen da Galatasaray møtte Göztepe på bortebane i den tyrkiske superligaen mandag.

Etter kampslutt lot han seg intervju av TV-kanalen beIN Sports.

– Det var ikke mange som trodde at de ville se meg tilbake på banen og i startoppstillingen. Så å være tilbake med laget, være tilbake å spille og å gjøre det jeg elsker, er som en drøm som går i oppfyllelse for annen gang. Det er som om jeg spiller min første profesjonelle kamp på ny, sa Elabdellaoui.

Han takket deretter alle sine nærmeste for støtten gjennom den tunge tiden. Takk fikk også både nåværende og tidligere trenere og lagkamerater. I tillegg skrøt han også av de utallige oppmuntrende meldingene som har kommet fra Galatasaray-fansen og resten av tyrkiske folket.

– Jeg vet ikke hva jeg skulle gjort uten dem, sa Elabdellaoui.

Straffedrama

Sportslig sett så det lenge ut til at Elabdellaouis retur ville ende med poengtap. To scoringer av senegalesiske Cherif Ndiaye virket å ha sikret Göztepe seieren med 2-1, men fem minutter før slutt utliknet Galatasarays franske spiss Bafétimbi Gomis på straffespark.

Ni minutter på overtid pekte så dommeren på straffemerket igjen etter at Galatasaray-innbytter Emre Kilinc ble stanset med ulovlige midler. Igjen var Gomis sikker fra krittmerket og sikret en svært sen og dramatisk seier.

Tidligere i kampen hadde danske Victor Nelsson sendt Galatasaray i ledelsen allerede etter tre minutters spill i første omgang. Gjestene klarte imidlertid ikke holde på den ledelsen.

Den sterke sluttspurten bidro til at mandagen ble en solid merkedag i Omar Elabdellaouis karriere.

Fyrverkeriulykke

30-åringen var for første gang med i en kamptropp igjen i møtet med Kayserispor 12. februar, men ble da sittende på benken. Nå er han for alvor tilbake på banen. Mandag var det 423 dager siden forsvarsprofilen sist var i kampsituasjon.

Elabdellaoui har vært åpen om den alvorlige fyrverkeriulykken som skjedde for 13 måneder siden. I et intervju med The Guardian nylig satte han ord på de marerittaktige minuttene.

– Jeg trodde bare at jeg hadde noe i øyet og måtte fjerne det, men så kjente jeg at hele ansiktet mitt brant, og alt var svart, sa Elabdellaoui til avisen.

Oslo-gutten har i ettertid vært gjennom elleve operasjoner for å få synet tilbake. I fjor reiste han til et øyeinstitutt i USA for å få veiledning og hjelp. Der skal han ha fått en prognose på mellom fem og ti prosent sjanse for å kunne se for fullt igjen.

Inspirerende

Øyelegen Edward Holland har imidlertid bidratt sterkt til at utfallet ble det best tenkelige. Han berømmet Elabdellaouis pågangsmot i intervjuet med The Guardian.

– Hans utholdenhet for å få synet tilbake har inspirert meg og mine ansatte. Han ville ha løpt gjennom ild om vi ba ham om det, sa Holland.

Det var viktig for fotballprofilen at han fikk en stamcelleoperasjon for å få synet tilbake på det høyre øyet. En av søstrene hans, Ikram, klaffet 100 prosent med ham.

I slutten av januar fikk Elabdellaoui klarsignal for å spille fotball igjen.