Svensk stjerne forlater Vipers etter sesongen

Gulldén kom til Kristiansand foran sesongen og skrev under på en toårsavtale med klubben. Underveis i sesongen har hun imidlertid innsett at hun vil være nærmere familien sin, og dermed avbryter hun kontrakten, skriver Vipers.

– Jeg har tatt et tøft valg om å avbryte kontrakten min etter denne sesongen. Noen ganger tar livet en annen retning enn den vi ønsker, og jeg trenger rett og slett å bo nærmere familien min, sier Gulldén.

32-åringen ble så sent som lørdag toppscorer i Vipers' sterke seier mot Györ i mesterligaen. Søndag ble kvartfinaleplassen sikret ettersom CSKA Moskva slo Metz.

– Sesongen er ikke slutt ennå. Jeg kom til Vipers for å vinne titler, og det er noe jeg kommer til å kjempe hardt for at vi skal klare, sier Gulldén.

Hun har sølv og bronse i EM som beste resultat i mesterskap med Sverige, mens hun i 2016 vant mesterligaen med CSM Bucuresti.