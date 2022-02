Johaug tok alle tre titler på distanserennene i Beijing-lekene og ble med det langrennsdronningen i Zhangjiakou. Det var allerede før 30-kilometeren klart at dette ville bli hennes OL-farvel.

Tårene presset på etter målgang for den norske veteranen. Hun tuslet etter hvert også rundt i målområdet med flagget over hodet. Senere tok Johaug så imot en kinesisk utøver.

– Helt rått

– Det var et fantastisk løp. Å kunne ende min olympiske karriere med tre individuelle gull, er helt rått, sa en tårevåt Johaug til norsk presse.

Hun er den første kvinnen til å vinne tre distanserenn i samme OL siden Marja-Liisa Kirvesniemi (født Hämäläinen) gjorde det i 1984.

– Det er utrolig stort. En annen ting er at det har vært en lang vei og en del av livet mitt de siste 15 årene og en drøm lenge. Da blir det litt følelser som settes i sving når en vet det er siste OL en går, fortalte hun til NTB.

– Jeg prøvde å nyte hvert sekund og minutt ute i løypa, sa Johaug til Discovery

Jessie Diggins (USA) stakk av med sølvet 1.43 minutt bak Johaug. Finske Kerttu Niskanen sikret bronsen.

Therese Johaug til mål som OL-vinner på tremila. Foto: Heiko Junge / NTB Foto: NTB

Tøffe forhold

En rekke løpere lå helt utslått igjen ved mållinjen. – Dette er et renn mange nok vil huske lenge, sa Trond Nystad under TVNorges sending.

I cirka 15 minusgrader, mye vind og på trått føre var det lite spenning i rennet i fri teknikk. Johaug tråkket til tidlig. Starten ble framskutt tre og en halv time for å unngå at løperne skulle utsettes for ekstrem kulde og vind.

Johaug dro opp farten etter noen kilometer, og ingen av konkurrentene våget å bli med henne i tynnlufta cirka 1700 meter over havet.

Lotta Udnes Weng ble nummer 13 rett foran tvillingsøster Tiril på 14.-plassen. De kom inn over seks minutter bak vinneren. Ragnhild Haga ble nummer 28 (7.25 minutter bak Johaug).

– Beina mine føltes som et boblebad, sa Lotta etter et krevende løp.

– De to siste rundene var veldig vindfulle. Det var litt skuffende, jeg var bare ikke bedre i løypa med den høyden, erkjente Haga.

Tittel på tittel

Johaug er 33 år og har dominert stort i flere sesonger. Hun gikk glipp av OL i 2018 etter at en positiv dopingprøve ga henne en utelukkelse.

Hun herjet i VM for ett år siden. Da ble det fire gull på Johaug. Til sammen har Johaug 18 titler i OL (fire) og VM (14). Bjørgen stoppet på åtte OL-titler etter å ha deltatt i perioden 2002-2018.

Johaug gir seg i olympisk sammenheng med halvparten i løpet av tre vinterleker, de første i 2010.

Langrennssesongen fortsetter med verdenscup i Lahti (Finland), Drammen, Oslo, Falun (Sverige) og Tjumen (Russland).

Det er uklart om Johaug fortsetter karrieren etter denne sesongen. Blir hun med videre, er VM i Planica neste år det store målet.

Hun får gullmedaljen fra tremila under OLs avslutningsseremoni.