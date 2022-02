Alpint: Norge til kvartfinale i lagkonkurransen

I hver runde deltar to menn og to kvinner. Laget som seirer i flest dueller vinner. Om det ender 2-2, går laget med best totaltid videre.

Norge var opp mot Polen i åttedelsfinalen. Der tapte Maria Tviberg da hun kjørte ut i sin duell mot Maryna Gasienica-Daniel.

Timon Haugan vant deretter sin duell og utlignet da han fikk sine første sekunder i konkurranse i OL-sammenheng. Deretter økte Thea Stjernesund til 2-1. Fabian Wilkens Solheim kjørte ut, som ga 2-2 sammenlagt, men tiden til polakkene var nesten sekundet for dårlig til å gå videre.

Frankrike venter i kvartfinalen.

Rasmus Windingstad og Mina Fürst Holtmann var reserver for Norge.

Norge har OL-bronse å forsvare og er regjerende verdensmester.