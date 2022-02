Alpint: Norge til bronsefinale i lagkonkurransen i OL

I den siste alpinkonkurransen i OL stilte Norge med kun OL-debutanter. Maria Tviberg, Thea Stjernesund, Fabian Wilkens Solheim og Timon Haugan representerte Norge. De to sistnevnte deltok i sin første OL-konkurranse.

I hver runde deltar to menn og to kvinner. Laget som seirer i flest dueller, vinner. Om det ender 2-2, går laget med best totaltid videre.

Mot Østerrike, det høyest rangerte laget før start, ble det tap i semifinalen mot blant andre Johannes Strolz og Katharina Liensberger som allerede har sikret seg edelt OL-metall tidligere i lekene. Stjernesund sørget for 1-0 før Østerrike utlignet til 1-1. Liensberger ga 2-1 til Østerrike mot Tviberg. Solheim vant sin duell mot Strolz, men tiden var ikke god nok.

Norge møtte Polen i åttedelsfinalen og gikk videre på tid etter 2-2. Det norske laget var et snaut sekund bedre enn polakkene. Deretter ventet et hundredelsdrama mot Frankrike i kvartfinalen der Solheim sikret avansement med to små hundredeler i den fjerde og siste duellen.

Rasmus Windingstad og Mina Fürst Holtmann var reserver for Norge.

Norge har OL-bronse å forsvare og er regjerende verdensmester.

Konkurransen skulle egentlig blitt avholdt lørdag, men ble utsatt på grunn av sterk vind i Yanqing. Søndag var konkurransen heller ikke fri for vind.