Storspill fra Hovland i California – fortsatt et stykke til toppen

Nordmannen startet lørdagen på delt 7.-plass, men avsluttet dagen som nummer tre etter en fantastisk åpning i Pacific Palisades. Han er totalt 13 slag under par i turneringen.

Samtidig virker det vanskelig å stoppe suverene Joaquín Niemann. Chileneren vartet opp med eagle på det tiende hullet. Han trengte derimot ett ekstra slag på både hull 12 og 15 og endte runden tre slag under par. Han leder turneringen med 19 slag under par. Det er seks slag bedre enn Hovland så langt.

Amerikanske Cameron Young er nest best på resultatlistene. Han klarte to slag under par for dagen og har gått 16 under totalt.

Strake birdier

Hovland startet lørdagens runde med to strake birdier. Den første kom på et par 5-hull, der han nesten senket en vanskelig eagle-putt. Det ble fulgt opp med ny birdie på hull to da Ekeberg-gutten bare brukte tre slag på et par 4-hull.

Etter tre strake par kom dagens tredje birdie på et par 3-hull, og Hovland slo til med hele fire birdier på rad etter par på hull sju.

På hull åtte og ni ble det birdie etter nydelige innspill, og på de to påfølgende hullene fortsatte Hovland i samme stil med linjalrette utslag på fairway.

Bunker og bogey

På hull tolv stoppet birdierekken med par. Det samme skjedde på hull 13. Så kom den første store feilen.

Hovland gikk rett i bunkeren på par 3-hullet. Slaget i sanden var godt, men ikke bra nok til å redde par. Putten på 3,5 meter ble akkurat for svakt, og dagens første bogey var et faktum.

Det ble en ny bogey på hull 15 da han havnet utenfor hullet på utslaget og trengte et ekstra slag for treffe greenen. Han endte runden med par på hull 17 og nok en birdie, den åttende for dagen, på hull 18.

Søndag står 18 nye hull for tur i den avsluttende runden.