Staven gikk også i to for ham underveis. Han endte på 13.-plass nesten to minutter bak vinneren Aleksander Bolsjunov.

– Det var en rar dag. Jeg var ikke helt meg selv. Jeg ble kald og svimmel etter ti kilometer, sa Holund til Discovery.

– Jeg har gjort alt jeg kan for å gjøre det bra i OL. Jeg tar med meg noen gode minner hjem. Om du blir nummer fire, 14 eller 44, spiller ingen rolle. Kroppen var ikke bra nok i dag.

Han reiser fra OL uten en individuell medalje.