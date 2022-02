Bolsjunov-gull – Krüger inn til bronse på fellesstarten

Krüger var tilbake etter koronasykdom og gikk svært aktivt i teten, men klarte ikke å utligne Bolsjunovs siste rykk etter snaut 28 kilometer. Det endte med norsk tredjeplass. Han var slått med sju sekunder av Bolsjunov og halvannet sekund av Ivan Jakimusjkin, som sikret russisk dobbeltseier.

– Det føles som en seier for meg bare å komme til start. Jeg fikk ut alt jeg var god for i dag. Det var utrolig stort, sa Krüger til Discovery.

Han ble syk før OL-avreise, men har funnet tilbake til formen.

– Bolsjunov hadde i hvert fall ekstremt gode ski

– Bolsjunov er igjen relativt overlegen. Han herjer med konkurrentene mot slutten og gjør også mye grovjobb. Det så ut som russerne traff noe bedre enn oss (Norge) på skiene i dag. Bolsjunov hadde i hvert fall ekstremt gode ski, sa Martin Johnsrud Sundby i TV Norges studio.

Krüger sa at han var svært fornøyd med skiene han gikk på.

Sjur Røthe var også med i ledergruppen svært lenge, men maktet ikke å henge på til spurten. Han kom inn som femtemann.

– Det ble et utfordrende skirenn. Det var vindfullt, kaldt og rufsete spor. Jeg var ikke sterk nok til å kjempe om medalje. Jeg er litt stolt over meg selv etter å ha løftet meg etter tremila, sa Røthe til Discovery.

– Jeg har sittet mer på do enn jeg har sovet

Han var enig i at distansen ble redusert. – En helt riktig beslutning, sa Røthe.

Johannes Høsflot Klæbo hadde en tung dag etter å ha slitt med mageproblemer inn mot rennet. Han slapp teten før halvgått løp. Han brøt rennet i god tid før målgang. Klæbo har hatt et sterkt OL med to gull, en sølv og en bronse.

– Jeg har sittet mer på do enn jeg har sovet det siste døgnet. Jeg hadde egentlig bestemt meg for å stå over, men endret meg da det ble tremil, sa Klæbo til Discovery.

Hans Christer Holund mistet en stav og måtte bruke mye krefter i sin kamp for å komme opp i ledergruppen igjen. Det lyktes han ikke med. Han endte på 13.-plass.

Best

Bolsjunov ble langrennskongen i lekene med tre gull, ett sølv og en bronse. Han viste ingen nåde i spurten på fellesstarten og hadde ingen konkurranse på oppløpet.

Rennet gikk over bare 28,4 kilometer. Starten ble forskjøvet én time. Løperne hadde begynt oppvarmingen da de fikk vite om utsettelsen.

Beslutningen høstet kritikk fra flere hold. Mange ledere og løpere mente det ville vært forsvarlig å gjennomføre fem mil tross kulde (rundt 20 minusgrader, nær 30 i følt temperatur), sterk vind og svært trått føre.

«En helv... vits»

Briten Andrew Musgrave, som bor og trener i Norge, var ikke fornøyd med avgjørelsen. På Twitter fikk han utløp for frustrasjonen.

«FIS har akkurat forkortet den olympiske 50 km til 28 fordi det er litt kaldt og vindfullt. Jeg tror ikke det gjør det noe varmere og skaper mindre vind. For en helv … vits! «, skrev han.

En mulig løsning hadde vært å arrangere både 50- og 30-kilometeren (kvinner) søndag. Da er værprognosene noe snillere.