Tidligere Formel 1-fører vil etablere nytt lag

Det bekrefter hans far, tidligere Formel 1-verdensmester Mario Andretti, i et intervju med avisen Indystar.

– Han har ressursene til å fylle alle kravene. Han venter på FIAs avgjørelse, sier far Andretti, som vant Formel 1-VM i 1978 for Lotus.

Selskapet Andretti Autosport har lenge vært en aktør i Indycar, og nå vil de ekspandere til Formel 1. Det yngre blad Andretti var senest i fjor i samtaler om å kjøpe Sauber-eide Alfa Romeo, men forhandlingene skal ha brutt sammen.

Det skal ha ført til at Andretti, som kjørte for McLaren i 1993-sesongen, nå vil etablere sitt eget lag i sporten. Laget skal, i likhet med flere i Formel 1-sirkuset, ha hjembase i England. Laget vil bære navnet Andretti Global om søknaden blir godkjent.

Lagene i Formel 1 i 2020 enige om at det skal koste rundt 1,8 milliarder kroner for å kjøpe seg en plass i bilsirkuset, men ifølge Indystar verserer det rykter om at denne prisen kan være åpen for forhandlinger.