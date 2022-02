Storbritannia mister OL-sølv som følge av Ujahs dopingsak

Det har Idrettens voldgiftsrett (CAS) i Lausanne avgjort.

Ujah testet positivt for de forbudte stoffene ostarin og S-23 underveis i OL. De har samme effekt som anabole steroider. I september ble det klart at også B-prøven hans var positiv.

De tre øvrige sprinterne på britenes stafettlag var Zharnel Hughes, Richard Kilty og Nethaneel Mitchell-Blake. De mister alle den eneste OL-medaljen de har tatt i karrieren.

Avgjørelsen gjør at Canada flyttes opp til sølvplass, mens Kina får bronse. Italia vant den korteste OL-stafetten for menn.

Ujah har vært midlertidig suspendert siden sommerlekene i Tokyo. Etter CAS-dommen skal Friidrettens integritetsenhet (AIU) avgjøre om han skal utestenges videre.

CAS opplyser at Ujah ikke bestrider bruddet på antidopingregelverket, men at han hevder at han ikke har dopet seg med viten og vilje. Briten mener derimot at han har fått i seg de forbudte stoffene via et «forurenset» kosttilskudd.

– Det er med sorg jeg aksepterer avgjørelsen fra Idrettens voldgiftsrett. Jeg ønsker å gjøre det klart at jeg ubevisst inntok et kosttilskudd som var forurenset med disse stoffene, og at det var grunnen til at det skjedde et brudd på dopingreglene, sier Ujah i en uttalelse fra Storbritannias friidrettsforbund.

– Jeg ønsker å beklage til lagkameratene mine og deres familier og støttespillere for konsekvensene dette har for dem. Jeg beklager at situasjonen har kostet lagkameratene mine medaljen de har jobbet så hardt og lenge for, og som de har fortjent. Dette er noe som vil plage meg resten av livet, fortsetter Ujah.