Amerikanske Hamilton dro fra OL uten medalje – men med en haug av fans

Hamilton var før OL et ukjent navn for de aller fleste, men han har blitt lagt merke til med sin enorme manke, en bustete bart og tatoverte armer.

– De så på curling, så meg og syntes den fyren var fantastisk og tok seg tid til å følge meg. Det er overveldende, sier Hamilton.

Å bli eksponert globalt på TV-skjermer verden over førte til mer bevissthet rundt innsamlingskampanjen hans for kreftforskning.

Derfor har den hårfagre amerikaneren bestemt seg for at etter OL vil han klippe vekk manken sin for å samle inn penger til veldedighet.

– Jeg har fått denne store muligheten til å være i søkelyset med curling, og jeg vil gi noe tilbake når jeg har fått så mye fra denne sporten. Det er altomfattende, så mye pent har blitt sagt og skrevet til meg, sier Hamilton.

– Enten det er å bli tvitret av The Rock eller andre kjendiser, eller å få oppmuntrende ord fra folk over hele verden, sa Hamilton om oppmerksomheten fra kjendiser og tilskuere av sporten.