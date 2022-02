Lagkonkurransen i alpint framskutt på grunn av værvarselet

Endringen betyr at lagkonkurransen, som består av parallellstorslalåm med utslagsrunder, innledes allerede klokka 03.00 norsk tid. Finalen skal kjøres 04.37.

Timon Haugan, Fabian Wilkens Solheim, Rasmus Windingstad, Maria Tviberg, Thea Stjernesund og Mina Fürst Holtmann er tatt ut på det norske laget. I hver runde deltar to menn og to kvinner. Laget som seirer i flest dueller vinner. Om det ender 2-2, går laget med best totaltid videre. Norge har OL-bronse å forsvare og er regjerende verdensmester.

Norge møter Polen i åttedelsfinalen. Det er bare 15 påmeldte lag, så topprangerte Østerrike får walkover til kvartfinale.

Dette er duellene i åttedelsfinalen: USA – Slovakia, Sveits – Kina, Italia – Russland, Norge – Polen, Frankrike – Tsjekkia, Tyskland – Sverige, Slovenia – Canada.