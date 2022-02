Iversen hardt ut mot mediene i OL: – Det har skuffet meg

Fredag presenterte han laget som skal gå tremila på søndag. Deretter brukte han tid på å uttrykke sin skuffelse over de norske mediene i OL.

– Med tanke på virkeligheten mediene har prøvd å skape … Vi kjenner oss ikke igjen i det hele tatt. Vi har stor trivsel, samholdet er stort. Ja, det har vært noen uttalelser i mediene som har skapt overskrifter vi gjerne skulle vært foruten. Mye kan du skrive på kontoen at vi som svarer på spørsmål er litt dårlig forberedt på hvordan vi blir tolket på hvordan vi har svart her, sier Iversen i et intervju med NTB og VG.

Tatt på senga

Han mener det er annerledes enn før, og han er «litt overrasket» over virkeligheten som er prøvd skapt, forteller han.

– I år føler jeg at min erfaring er at jeg har blitt tatt litt på senga med tanke på hvordan det er å bli framstilt av deg og dere, det må jeg si, sier han til VG.

Nå kommer Iversen til å være mer forsiktig før han uttaler seg:

– Fremstillingen blir litt annerledes enn det faktisk er ment. Det har skuffet meg. Det betyr at jeg nå må vokte meg mer for det jeg sier når jeg blir spurt av dere. Jeg kan på en måte ikke stole på dere på samme måte som jeg har gjort før, forteller han til NTB.

– Jeg må være mer forsiktig. Jeg vet man skal være det, men så glipper det litt, legger han til.

Flere av sakene har vært med utøvere som har uttalt seg åpent til de norske mediene i Zhangjiakou.

Johaug-eksempel

– Det er jo ting som er blitt gjort eksternt i mediene. Ledelsen som har uttalt seg, utøvere har uttalt seg …

– Et eksempel er da jeg med min litt sedvanlig fleipete tone sa jeg vurderte at Therese (Johaug) skulle gå alle etappene på stafetten , avbryter Iversen og fortsetter:

– Det er opplagt en fleip og aldri seriøst ment og ikke ment som en nedverdigelse av andre utøvere. Når det slås opp at jeg har null tillit til andre jenter … Sånn har det aldri vært før, men her har det faktisk vært sånn. Jeg vil ikke begynne å nevne andre saker, men jeg føler det er litt likt med mange av uttalelsene som er slått opp i mediene, sier Iversen til NTB.

Den siste tiden har flere utøvere vært kritiske i offentligheten til langrennsledelsen. Ole Morten Iversens sønn Emil Iversen følte seg dolket i ryggen da han ikke ble tatt ut til 15-kilometeren.

Anne Kjersti Kalvå, som ble coronasmittet før lekene, uttalte seg til Adresseavisen. Etter lagsprinten var Maiken Caspersen Falla kritisk til hvordan langrennssjef Espen Bjervig og resten av langrennsledelsen har framstått i mediene. Også Ragnhild Haga mener ledelsen kunne spart seg for «enkelte uttalelser».

– Mer samlet enn noen gang

På kvinnesiden har de fleste sakene handlet om nivået i norsk kvinnelangrenn bak suverene Therese Johaug. Bjervig har uttalt at han er fortvilet over nivået. Han og kvinnetrener Iversen har også vært åpne om at det ble vurdert å hente inn skiskytter Tiril Eckhoff til OL-stafetten.

Den siste tids medieoppslag tar ingen energi fra OL-troppen, bedyrer Iversen.

– Det er nesten så jeg føler vi står mer samlet enn vi noen gang har gjort. Dette finner vi oss på en måte ikke i, det stemmer ikke. Vi blir sterkere sammen iallfall internt. Noe av det som står i mediene stemmer ikke i det hele tatt, sier han.

Tremila for kvinner er OLs siste øvelse og starter søndag klokken 7.30 norsk tid.