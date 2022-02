Eileen Gu på ny gulljakt – imponerte i halfpipen

18-åringen fra San Francisco, som representerer morens hjemland Kina, vant tidligere gull i Big Air og sølv i slopestyle. Hun gjorde det med sine prestasjoner i halfpipen veldig klart at hun må regnes som favoritt også i fredagens finale.

Hun gikk etter eget utsagn for det sikre i sitt første forsøk i kvalifiseringen, men fikk likevel 93,75 poeng. I den andre omgangen forbedret hun poengsummen til 95,50. Hun var alene om å se 90-tallet.

– Jeg ga ikke alt. Jeg har noen andre triks på lager som jeg håper å få anledning til å gjøre i finalen, sa hun etterpå.

Canadiske Rachael Karker fikk nest beste poengsum med 89,50. Ni utøvere så 80-tallet, men den 12. og siste finaleplassen gikk på 71,50.

Gu er svært omsvermet i OL på «hjemmebane». Hun medgir at oppstyret tar på.

– I går skrev jeg i dagboken min at jeg er opplagt, at jeg ikke er sliten, at jeg gleder meg. Det var et forsøk på å overbevise meg selv, for jeg er faktisk utmattet. Men det ser ut til å virke, for jeg sov godt i natt, sa hun.