Curlinggutta avsluttet med seier – fikk ikke hjelp og er ute

Særlig Walstad spilte strålende da Norge «stjal» to poeng i tre omganger på rad og vendte 3-4 til seier 9-4, men lagets OL-skjebne ble beseglet på en annen bane.

Bare om Danmark samtidig hadde slått USA ville Norge gått til semifinale, og det ble for mye å be om. Danmark ledet 2-0 etter to omganger, men etter at USA «stjal» tre poeng i 4. omgang og gikk opp til 5-2, var det liten tvil om utfallet. USA vant 7-5 og tok den fjerde semifinaleplassen. Danmark vant bare en kamp i OL, og det var mot Norge.

Storbritannia ble grunnserievinner og møter USA i semifinale, mens Sverige møter Canada.

Trøbbel

Norge trøblet veldig innledningsvis i kampen mot allerede utslåtte italienere. Særlig slet toeren Markus Høiberg med presisjonen, og han endte på svake 53 i uttellingsprosent for sine steiner.

Også resten av det norske laget slet med presisjonen. Italia ledet både 2-0 og 4-2, og i 5. omgang ble Norge tvunget til å ta ett poeng og gi fra seg sistesteinen på 4-3 til italienerne.

Etter at Italia blanket den sjette omgangen men så begynte de norske å vise hva de kan. Walstad satte press på Joël Retornaz med svært godt plasserte steiner, og italienernes skip greide ikke å ordne opp. Dermed stjal Norge to poeng og vendte til 5-4-ledelse.

Italienske misser

I neste omgang hadde Italia tilsynelatende løst en vanskelig situasjon med en utslagning som fjernet tre av fire norske steiner i boet, men Retornaz misset med sistesteinen og ga Norge to nye poeng.

I niende omgang ble det to nye poeng til Norge, og da takket italienerne for kampen.

Da levde spenningen fortsatt, men noen minutter senere var USA vinner av kampen mot Danmark. Det danske laget reduserte til 5-7 med to poeng i 9. omgang, men USA hadde sistestein og spolerte danskenes mulighet til å utligne. Dermed var OL-drømmen over for de norske.

Det ble fire seirer og fem tap for Walstads lag, som endte på sjetteplass i turneringen.

På det norske laget spilte Magnus Vågberg, Markus Høiberg, Torger Nergård og Steffen Walstad.

Treer på Italias lag var for øvrig Amos Mosaner, som tidligere i OL ble mester for blandet lag med finaleseier over Norge. Sølvvinner Magnus Nedregotten var reserve på Walstads lag.