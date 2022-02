Scheyer leder kombinasjonen – Shiffrin på skuddhold til gull

Shiffrin kjørte inn til klart beste tid under utfortreningen onsdag, men lyktes ikke like godt i rennet. Likevel ligger hun an til det som kan ende med medalje, kanskje av edleste valør.

Aleksander Aamodt Kildes amerikanske kjæreste ødela sine to største gullsjanser ved å kjøre ut i slalåm og storslalåm, men hun samlet seg etter utforen og kan overtreffe Kildes medaljefangst i OL. Han har bronse i super-G og sølv i kombinasjonen.

Ester Ledecká, som vant snowboardgull tidligere i lekene, er toer ett hundredel bak Scheyer. Ramona Siebenhofer fra Østerrike er 14 hundredeler bak, men de tre er alle best i fartsdisiplinene.

Shiffrin på femteplass er klart best plasserte slalåmspesialist.

Rørende melding

– Slalåm er som en helt annen idrett enn utfor. Det er bra å vite at jeg har bra med trening og masse fart som slalåmkjører, sa Shiffrin.

– Men det nytter ikke om jeg kjører ut i femte port igjen.

Hun røpet at hun kjørte utfordelen på ski hun har lånt av sin italienske verdenscuprival Sofia Goggia.

– Hun skrev til og med en liten melding på dem. Jeg begynte nesten å gråte da jeg så det, sa Shiffrin.

Tre på rad?

Hun vant OL-gull i slalåm i 2014 og i storslalåm i 2018. Senere torsdag kjører hun for en ny triumf i en tredje disiplin. Hun er regjerende verdensmester i kombinasjon og vant sølv i forrige OL.

Blant de tøffeste rivalene i sammendraget blir trolig sveitserne Wendy Holdener og Michelle Gisin, som ble nummer 11 og 12 i utfor. De er henholdsvis 43 og 44 hundredeler bak Shiffrin.

Gisin er regjerende OL-mester i kombinasjon, mens Holdener tok bronse bak Shiffrin for fire år siden. Begge har allerede tatt medalje i Beijing-lekene, Gisin i super-G og Holdener i slalåm. Gisin ble nummer seks i slalåm.