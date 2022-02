Blytung OL-femmil venter: – En brutal kombinasjon

Langrennsløperne Johannes Høsflot Klæbo, Hans Christer Holund, Sjur Røthe og Simen Hegstad Krüger skal representere Norge på 50-kilometeren i OL. Det ble klart under en pressekonferanse i OL-landsbyen natt til torsdag norsk tid.

– Vi gleder oss veldig til dette arbeidsstykket av en distanse. Det blir tøft, men dette er vi godt nok trent for. Det blir tøft for alle andre i hvert fall, sa trener Eirik Myhr Nossum.

Flere har fått smake på de harde forholdene i Zhangjiakou. Skiskytter Ingrid Landmark Tandrevold har fått store problemer ved to anledninger og har reist hjem fra OL. I tillegg har OL gitt andre kollapser i langrennsløypa.

– Det er en brutal kombinasjon her av høyden, kulden og løypene, spesielt for oss. Jeg prøver å unngå å tenke på alt som kan skje. Jeg tror vi har satt kroppen i en god posisjon inn mot mesterskapet. Jeg er absolutt ikke bekymret for at noe sånt skal skje, sa Røthe.

Prøvd å være sosial

Røthe måtte bryte 30 kilometer skiathlon, OLs første langrennsøvelse, i klassiskdelen. Nå er han klar for å begi seg ut i de tøffe løypene igjen.

– Det føles greit. Jeg har egentlig følt at spesielt skøyteformen har vært ganske stabil i år. Selvtilliten fikk seg en solid knekk etter tremila. Jeg har trengt litt tid på å komme meg opp igjen, sa Røthe.

– Jeg har prøvd å være ganske sosial. Jeg er en ganske sosial person. Det er fint å prøve å bli dratt med i gjengen. Det har vært mange store prestasjoner borte hos oss. Jeg er vel en av dem i troppen som har sett mest sport på TV her i løpet av de siste ukene, sa han.

For nyankomne Simen Hegstad Krüger blir det en tøff debut med den kinesiske snøen, høyden og løypeprofilen. Krüger pådro seg koronaviruset under en høydesamling i Nord-Italia kort tid før Beijing-lekene. Han gikk glipp av muligheten til å stille på startstreken i skiathlon som tittelforsvarer.

Gode forberedelser

Krüger rakk heller ikke å kjempe om edelt metall på 15-kilometeren. Der tok han sølv for fire år siden. Han er ikke redd for å få en opplevelse lik den kombinertløper Jarl Riiber opplevde da han kom ut av isolasjon i OL og fikk det ekstremt tøft under langrennet i storbakkekonkurransen.

– Jeg har hatt to uker hvor jeg har trent tilnærmet normalt. Først en uke i Seiser Alm etter at jeg kom ut av isolasjon og en uke her. Jeg tror jeg skal ha forberedt meg så godt som jeg kan, sa Krüger.

Øvelsen som ofte kalles «kongeøvelsen» i langrenn, starter lørdag klokken 7 norsk tid.