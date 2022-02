Wild tapte i Canada tross mål og assist for Zuccarello

Zuccarello scoret sitt 15. mål for sesongen og leverte sin 33. assist, men til liten nytte.

– Vi var ikke skjerpet i dag. Vi spilte ikke vårt spill, klaget Wild-trener Dave Evason.

Joel Eriksson Eik ga Wild ledelsen, men Mark Scheifele knuste poengdrømmen ved å score kampens tre neste mål.

Scheifele utlignet vel halvveis i midtperioden, før han satte inn ledermålet i overtallsspill 12 sekunder før siste pause. Han fullførte sitt hattrick tidlig i den tredje perioden. Han mener at en liten ferie har hjulpet på scoringsformen.

– Jeg tok en tur sørover og fikk litt sol, spilte litt golf og tilbrakte tid med kamerater. Det frisket meg opp, sa han.

Cole Perfetti la på til 4-1 før Zuccarello skapte litt spenning. Han fikk en tversoverpasning fra Kirill Kaprizov, dempet pucken og scoret med et håndleddsskudd i nærmeste kryss.

Kyle Connor økte for Jets før Zuccarello noterte assist for Dmitrij Kulikovs reduseringsmål. Han satte opp Kaprizov for et skudd, og Kulikov satte inn keeperreturen.

Paul Stastny fastsatte resultatet til 6-3 med scoring i tomt bur. Det var eneste Wild-baklengsmål der Zuccarello var på isen. Nordmannen spilte 17.40 minutter og fikk pluss 1 i sin del av kampen.

Det var 12.527 tilskuere etter at publikumsbegrensninger ble fjernet i Canada denne uken. Det er 3000 færre enn fullt hus. Det er fortsatt minnbindpåbud på tribunen.