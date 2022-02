Sluttspurt ga Liverpool-seier i Milano – langt steg mot kvartfinale

Resultatet ble langt bedre enn det manager Jürgen Klopp kunne håpe på underveis i oppgjøret. På en dårlig dag ble det likevel jubelscener for gjestene fra Merseyside.

Med et hodestøt styrte innbytter Firmino en presis corner fra Andy Robertson ned i venstre hjørne. Scoringen kom mot spillets gang kvarteret før slutt.

Åtte minutter senere rullet Salah inn 2-0 via en Inter-spiller. Det gjorde han på en pasning fra stopperkjempen Virgil van Dijk etter et Robertson-frispark. Liverpool hadde full kontroll i sluttfasen av kampen.

I tverrliggeren

Inter vil føle at de burde fått med seg et forsprang før returmøtet på Anfield 8. mars. I åpningskvarteret avsluttet Hakan Çalhanoglu hardt i undersiden av tverrliggeren.

Vertene dominerte banespillet og så ut som det farligste laget i lange perioder.

Klopp slo til med et trippelbytte med en halvtime igjen å spille. Grepet kom etter et kraftig Inter-press, og innhoppet til Firmino skulle bli svært vellykket. Brasilianeren ble mannen som banet vei for Liverpools triumf i Milano.

Tidenes yngste

Harvey Elliott ble onsdag tidenes yngste til å starte en kamp for Liverpool i den gjeveste europacupen hvis man ser bort ifra kvalifiseringsspill. Med sine 18 år og 318 dager slo han klubbrekorden til Trent Alexander-Arnold fra 2017.

Unggutten ble i likhet med Sadio Mané og Fabinho tatt av banen etter en snau time.

Liverpool jakter på sin sjuende mesterligatittel. Klubben vant turneringen sist i 2019, mens Inter gjorde det i 2010. Serie A-laget er i en utslagsrunde på dette nivået for første gang på ti år.