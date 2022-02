Ronaldo: Bare hardt lagarbeid som teller

Ronaldos scoret sitt første mål i 2022 da United slo Brighton 2–0 i Premier League og klatret opp på fjerdeplass. Sju kamper uten mål var Ronaldos verste måltørke på 13 år. Tre poeng betyr mye for United.

– Tilbake på sporet. Ingen gir opp og det er bare en måte vi kommer oss tilbake på sporet på: Hardt arbeid, lagarbeid og seriøst arbeid. Alt annet er bare støy, skriver Ronaldo på Instagram.

Ralf Rangnick, som tok over som midlertidig manager da Ole Gunnar Solskjær fikk sparken, hyllet Ronaldo etter kampen. Det har gått mange rykter om et dårlig forhold mellom Rangnick og Ronaldo.

– Det var veldig viktig, ikke bare at han score, t men det var et fantastisk mål. Det er viktig for oss alle, men prestasjonen hans totalt sett i dag var en av de beste siden jeg kom hit, sa Rangnick.

Neste helg venter Leeds for United før det er Champions League mot Atlético Madrid i midtuken.