Mbappé ga PSG overtidsseier i gigantduellen

Mbappés scoring tre minutter på overtid kom etter at han hadde stanget og stanget mot Real-målet, men Thibaut Courtois var lenge i det umulige hjørnet. Han reddet først flere sjanser fra Mbappé, før han etter en times spill slo unna Lionel Messis forsøk fra straffemerket.

Da ble Mbappé ble felt av Dani Carvajal. Før det hadde Mbappé til tider herjet med høyrebacken, og så da endelig ut til å få betalt.

Likevel reddet Courtois forsøket fra Messi. Før tirsdagens oppgjør hadde Messi scoret hele 26 mål på 45 kamper mot de hvitkledde i sin tid som Barcelona-spiller.

– Vi mistet ballen idiotisk. Mbappé kommer seg forbi to mann og klarer å få ballen under meg. Det er tøft men vi spilte ikke bra, sa Courtois til BT Sports etter kampen.

Overtak

Real Madrid hadde lite å by på i oppgjøret, og gjestene så ut til å være fornøyde med 0–0 foran returoppgjøret på hjemmebane 9. mars. Likevel skulle Mbappé sikre seier til slutt. Han fintet seg fri i feltet før han satte ballen mellom beina på Courtois.

Med 20 minutter igjen kom Neymar inn til sin første PSG-kamp siden november i fjor. Han var den som fant Mbappé før scoringen.

PSG kom ut i 100 og tok fullstendig styring på kampen. De kom til flere gigasjanser de første minuttene. Først rev Mbappé seg fri på kanten før han fant Angel Di Maria i feltet, men argentinerens skudd gikk himmelhøyt over.

Like etterpå var det Mbappé selv som skulle få avslutte, men skuddet overlistet ikke en utrusende Courtois. Real Madrid så svært tafatte ut i sine forsøk på angrepsspill. Det var omtrent kun Vinicious Junior som måtte være løpegutt i Madrid-lagets angrep, men han fikk det tøft mot PSG-forsvarerne.

Avgjørelse

I den andre enden av banen fortsatte Mbappé å terrorisere Real-forsvaret. De måtte ved flere anledninger stole på Courtois eller håpe at skuddene gikk utenfor.

Innbytter Neymar kom til en stor sjanse noen minutter før full tid, men etter å ha kommet seg rundt Courtois, ble vinkelen for skarp for brasilianeren.

Deretter så det ut til at kampen skulle ebbe ut i 0-0, men Mbappé ville det annerledes.

– Jeg er veldig fornøyd. Vi var generelt bedre enn Real, og vi fortjente å ta seieren. Det et fortsatt en kamp igjen, men dette var et viktig steg for oss, sa PSG-trener Mauricio Pochettino til Canal+.