Ronaldo brøt måltørken i kjærkommen United-seier

Oppgjørets forløsende mål kom tidlig etter hvilen. Ronaldo avsluttet rapt like utenfor Brighton-boksen og sendte ballen i nettet. Stjerneveteranen viste stor glede og ga endelig Old Trafford-publikummet noe å juble over.

Tidligere i kampen var det mye murring blant United-tilskuerne. Scoringen var Ronaldos første på sju kamper og gjorde slutt på portugiserens verste tørketid på 13 år.

Brighton ble straffet for å være overmodig. Yves Bissouma spilte på høy risiko og mistet ballen til Scott McTominay, som med en takling fikk lærkula videre til Ronaldo. Også før pause ble gjestene brutt i farlige områder, men da slapp de unna med det.

Få minutter etter 1-0-målet spilte Brighton seg i trøbbel igjen. Denne gangen ble Anthony Elanga lagt i bakken på ulovlig vis etter å ha presset til seg ballen fra Lewis Dunk. Etter en titt på VAR-skjermen dro dommeren fram det røde kortet og sendte Dunk av banen.

Manchester United dominerte tungt resten av kampen, men slet nok en gang med svak uttelling. Ronaldo og Bruno Fernandes rotet bort gedigne muligheter til å trygge en viktig trepoenger. Først over fem minutter på overtid satte sistnevnte inn 2-0.

Frustrasjon

Med ti mann ble Brighton lagt under et vedvarende United-trykk, men bortelaget var ikke helt ufarlig. I det 78. minutt curlet Jakub Moder en ball i tverrliggeren.

I første omgang ga Brighton vertene langt større vanskeligheter. Moders hodestøt tvang blant annet fram en glitrende redning fra David de Gea.

På tribunene var ikke hjemmesupporterne fornøyd med United-spillet og ropte en periode «angrip, angrip, angrip» i frustrasjon. Det var tilløp til buing da omgangen ble blåst av. Fansen skulle senere få fram smilet.

– Budskapet i pausen var at vi spilte på hjemmebane og skulle presse høyt i andre omgang. Vi kontrollerte kampen etter det røde kortet, sa de Gea.

Klatret

Seieren var rødtrøyenes første etter tre strake 1-1-resultater i liga og cup. United bykset forbi West Ham med to poeng og tok over fjerdeplassen på tabellen. Bak lurer også Arsenal, Wolverhampton og Tottenham med færre spilte kamper enn United i racet om mesterligaspill neste sesong.

– Vi bør kjempe om mer enn topp fire, men det er realiteten. Det er mange lag i miksen om de samme posisjonene, men vi bør ta mange poeng framover med den kvaliteten vi har, sa de Gea.

United har nå gjort alle sine koronautsatte kamper fra desember.

Brighton ligger på niendeplass med 33 poeng. Laget fra sørkysten har fortsatt til gode å vinne på Old Trafford etter 14 besøk (null seirer, to uavgjort, tolv tap).

Lagene får nye Premier League-oppgaver til helgen. Brighton tar lørdag imot tabelljumboen Burnley, mens United reiser til Leeds dagen etter.