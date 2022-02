Ronaldo brøt måltørken i kjærkommen United-seier

Oppgjørets forløsende mål kom tidlig etter hvilen. Ronaldo avsluttet rapt like utenfor Brighton-boksen og sendte ballen i nettet. Stjerneveteranen viste stor glede og ga endelig Old Trafford-publikummet noe å juble over.

Brighton ble straffet for å være overmodig. Yves Bissouma spilte på høy risiko og mistet ballen til Scott McTominay, som med en takling fikk lærkula videre til Ronaldo. Også før pause ble gjestene brutt i farlige områder, men da slapp de unna med det.

Få minutter etter 1-0-målet spilte Brighton seg i trøbbel igjen. Denne gangen ble Anthony Elanga lagt i bakken etter på ulovlig vis etter å ha presset til seg ballen fra Lewis Dunk. Etter en titt på VAR-skjermen dro dommeren fram det røde kortet og sendte Dunk av banen.

Manchester United dominerte tungt resten av kampen, men slet nok en gang med svak uttelling. Ronaldo og Bruno Fernandes rotet bort gedigne muligheter til å trygge en viktig trepoenger. Først over fem minutter på overtid satte sistnevnte inn 2-0.