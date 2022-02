Norsk gull på lagtempoen i skøyter

Norge hadde tatt seg til finalen ved å slå Nederland tidligere på dagen, men finalemotstander ROC var enda sterkere i sin semifinale mot USA, der de satte olympisk rekord.

Det russiske laget med Daniil Aldosjkin, Sergej Trofimov og Ruslan Zakharov havnet bak Norge fra start, men viste i semifinalen at de har en sterk avslutning.

Men Norge økte ledelsen i finalen og ledet med nesten halvannet sekund med fem runder igjen. Det norske laget fortsatte å øke ledelsen, som bikket over to sekunder med to runder igjen.

Til slutt gikk Norge inn til gull med vinnertiden 3.38,07. Ned til russerne ble det til slutt 2,38 sekunder.

Dermed forsvarte Norge gullet fra OL i Pyeongchang i 2018. På gullaget i 2018 gikk ikke Engebråten eller Kongshaug for Norge. Da gikk Pedersen sammen med Håvard Bøkko og Simen Spieler Nilsen

I B-finalen mellom Nederland og USA stakk amerikanerne av med bronsen. De klokket inn på tiden 3.38,80.

Peder Kongshaug, Hallgeir Engebråten og Sverre Lunde Pedersen kunne juble for gull i Beijing. Foto: Susana Vera / Reuters

Slo Nederland

I semifinalen fikk den norske trioen en tøff oppgave mot skøytenasjonen Nederland, men viste også da styrke.

Det nederlandske laget med profilene Sven Kramer, Patrick Roest og Marcel Bosker åpnet semifinalen best, men den norske trioen hadde mest krefter på lager.

Med fire runder igjen tok Norge ledelsen for første gang. Ledelsen fortsatte å øke for det norske laget, som vant semifinalen på tiden 3.38,27 og en seiersmargin på 1,34 sekund.

I 2018 var det Sør-Korea som ble slått av Norge i finalen. Sørkoreanerne var ikke i nærheten av å vinne medalje i Beijing-lekene og tapte i C-finalen mot Canada i kampen om 5.-plass.

Trist slutt for Kramer

Nederland tok bronse i 2018, da de i likhet med laget i Beijing-OL stilte med Patrick Roest og skøyteveteranen Kramer. Den gang gikk Jan Blokhuijsen i stedet for Marcel Bosker.

I tirsdagens bronseduell mot USA var ikke nederlenderne i nærheten av å forsvare medaljen fra OL i 2018. Amerikanerne ledet fra start til mål og vant til slutt med 2,89 sekund ned til Nederland.

Dermed ble det ingen god avslutning på en fantastisk OL-karriere for Sven Kramer, som går sitt siste OL.