Dette skjedde i OL i natt

* Ragnhild Mowinckel skuffet i utforrennet og varslet på direkten at dette ble det siste OL-rennet i karrieren hennes. Den norske alpinisten, som tok to sølv i 2018, endte på 14.-plass i utforrennet. Sveitseren Corinne Suter vant foran italienerne Sofia Goggia og Nadia Delago.

* Johanne Killi trodde hun hadde levert en omgang som skulle gi OL-medalje i slopestyle, men friskikjøreren ble straffet hardt av dommerne og endte på 6.-plass i finalen. Etterpå sa hun at det var skuffende at dommerne straffet henne så hardt. Sveitseren Mathilde Gremaud vant foran hjemmehåpet Eileen Gu og Kelly Sildaru fra Estland.

* Kunstløpsensasjonen Kamila Valijeva (15) brøt stillheten etter dopingskandalen. Hun sier til russisk TV at hun er glad for at hun får konkurrere videre i Beijing-OL, men at hun er følelsesmessig nedbrutt. Valijeva er den store favoritten i den individuelle konkurransen senere tirsdag.