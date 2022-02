Brennhete Zuccarello leverte assist-hat trick i ny NHL-seier

Detroit Red Wings ble slått 7-4 i Minnesota.

Zuccarello er på vei mot sin beste poengsesong noensinne i NHL. Mandag leverte han assist nummer 30, 31 og 32 denne sesongen. I tillegg har nordmannen 14 mål og dermed altså 46 poeng på 38 kamper.

Zuccarello står med 24 poeng på de siste 15 kampene.

Etter at Dylan Larkin og Gustav Lindström hadde gitt Red Wings en tidlig 2-0-ledelse, kjempet Wild seg inn i kampen igjen. Matt Boldy reduserte etter seks minutter, før han kunne utligne da han styrte inn en puck fra Zuccarello tre minutter senere.

I andre periode var det målkongen Kirill Kaprizov som sørget for 3-2-ledelse etter nok en assist fra nordmannen. Kaprizov og Zuccarello har virkelig funnet tonen. De to spilte pucken fram og tilbake mellom hverandre før Kaprizov plasserte pucken opp i nettaket. Like før slutt i andre periode fikk Brody sitt hat trick og Zuccarello sin tredje assist for kampen.

Zuccarellos assistrekord er 44 i 2016/17, mens poengrekorden hans er 61 fra sesongen før.