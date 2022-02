Regelendringen ble presentert i kjølvannet av et felles møte mellom VM-lagene, forbundets kommisjon og den nyvalgte bilsportpresidenten Mohammed Ben Sulayem i London mandag.

Utgangspunktet for regelgrepet som nå gjøres er situasjonen som oppsto da forrige sesongs Belgia Grand Prix måtte stanses som følge av kraftig regnvær. Løpet ble ikke fullført, men Max Verstappen ble likevel utropt som vinner.

Belgieren ble tildelt halvparten av poengene som vanligvis deles ut til en løpsvinner. Slik blir det ikke i framtiden. Nå endres nemlig regelverket rundt løp som blir påvirket av værforholdene.

I en uttalelse fra Det internasjonale bilsportforbundet (FIA) heter det at ingen poeng vil bli delt ut dersom ikke løpets leder gjennomfører minimum to fulle runder uten at sikkerhetsbilen er på banen. Videre er det utarbeidet et system der antall poeng som deles ut korresponderer med hvor stor prosentandel av det aktuelle løpet som er fullført.

Poengsystem

Dersom bilene har tilbakelagt mindre enn 25 prosent av den totale distansen, deles det ut seks poeng til vinneren, mens de fire neste bilene får henholdsvis fire, tre, to og ett poeng.

Er mellom 25 og 50 prosent av løpet kjørt, tildeles vinneren 13 poeng. De neste plasseringene belønnes med ti, åtte, seks, fem, fire, tre, to og ett.

Dersom mellom 50 og 75 prosent av totaldistansen er tilbakelagt, gis det 19 poeng til vinneren og 14, tolv, ni, åtte, seks, fem, tre, to og ett til de påfølgende bilene.

Forrige sesong ble det også innført sprinter i formel 1-sirkuset. Det innebærer at kvalifiseringen flyttes til fredag, og at det kjøres et eget sprintløp lørdag med VM-poeng i potten. Lagene har stilt seg positive til å øke antallet sprintløp fra tre til seks foran årets sesong, men slik blir det ikke. FIA har besluttet at antallet fortsatt skal være tre i 2022.

Den beslutningen begrunnes med at lagene står foran en krevende sesong som følge av store endringer i reglementet. I så måte anses tre sprinter for å være «det fornuftige» antallet.

Varsler nye grep

Klart er det imidlertid at vinneren av sprintløp i 2022-sesongen vil bli belønnet med åtte poeng, og de åtte første får poeng. Forrige sesong fikk kun de tre beste uttelling i VM-sammendraget.

FIA endrer også noe på måten startrekkefølgen i hovedløpet bestemmes i helger der det kjøres sprintløp. Vinneren av fredagens kvalifisering får fortsatt beste startspor, men hvem som ender i startsporene deretter avgjøres av rekkefølgen i sprintløpet.

I mandagens uttalelse fra det internasjonale forbundet heter det også at kontroversen som oppsto under den dramatiske sesongfinalen i Abu Dhabi var gjenstand for «detaljerte diskusjoner» under møtet i London. Hva som konkret kommer ut av de samtalene, vil bli offentliggjort i dagene som kommer.

Lewis Hamilton så ut til å være på vei mot en ny VM-tittel, men ble passert av Max Verstappen rett før mål etter at sikkerhetsbilen hadde vært på banen og samlet feltet. Det avgjorde også kampen om VM-tittelen.