Eriksen med målgivende i emosjonelt comeback

Brentford omtaler selv Eriksens debut for klubben på egne nettsider.

Midtbanestjernen bidro til at eget lag vant treningskampen mot Southend 3-2. I kamprapporten heter det at Eriksen også var nær ved å score ved et par anledninger, men Southend-keeper Collin Andeng Ndi sto i veien. Oppgjøret ble spilt bak lukkede dører.

Eriksens comeback ble spesielt av flere grunner. Mandag fylte nemlig den danske fotballeleganten også 30 år.

Midtbanestjernen har ikke spilt fotball siden han falt om i EM-kampen mot Finland i fjor sommer. Han ble da gjenopplivet på banen etter den dramatiske hjertestansen.

I etterkant har han fått satt inn en pacemaker, og den baner veien for at han nå kan gjenoppta karrieren.

– Comebacket nærmer seg mer og mer. Jeg føler i hode og kropp at spenningen kommer, og adrenalinet kommer mer og mer mot kampstart, sa Eriksen i et intervju før helgen.

Han avviste da på det mest bestemte at han er redd for egen helse.

– Nei, hadde jeg hatt noe frykt, hadde jeg ikke gjort comeback. Dersom jeg ikke var helt dedikert og følte jeg kunne stole på legene, stole på hjertet mitt, stole på pacemakeren, så ville jeg ikke gjort dette, sa dansken.

På klubbnivå spilte Eriksen sist i italienske Inter.