Tandrevolds lagvenninner trist på hennes vegne: – Viktigst at det går bra med Ingrid

Både gullvinner Røiseland og bronsevinner Eckhoff var kjapt borte hos Tandrevold etter at hun falt sammen i målområdet på jaktstarten. Eckhoff er lei seg for at Tandrevold ikke får bli med på onsdagens stafett, men tror det er klokt å sende Tandrevold hjem.

– Det var en veldig trist nyhet vi våknet til i dag. Jeg tror også det var et smart valg, siden legen vår har bestemt det, sa Eckhoff like etter at Tandrevold meddelte på en pressekonferanse at hun reiser hjem fra OL.

Røiseland er også klar på at helsen kommer først.

– Det eneste man kan gjøre er å gi henne en klem og en klapp på skulderen. Det viktigste er at det går bra med Ingrid, sa Røiseland.

Landslagslege Lars Kolsrud tok avgjørelsen om å sende Tandrevold hjem, selv om 25-åringen ønsket å fortsette.

Karoline Knotten tar over Tandrevolds plass på kvinnenes stafett og går sammen med Røiseland, Eckhoff og Ida Lien.