Friski: Killi videre med glans til slopestylefinale – Eie røk i kvalifiseringen

Killi var best av alle i første forsøk og forbedret poengsummen i sitt andre forsøk. Med 86 poeng endte hun bare 0,15 poeng bak vinneren av kvalifiseringen, verdenscupleder Kelly Sildaru fra Estland.

– Det er kjempegøy å kunne lande to forsøk i dag. Jeg var litt nervøs og veldig redd for å ikke lande noe og ikke komme videre. Jeg fokuserte bare på å ha det gøy og gjøre mitt beste på ski. Det funket. Jeg er utrolig glad for å komme videre til morgendagens finale, sa Killi til Discovery.

Sandra Eie klarte ikke å ta seg videre til finalen. Hun lå på 15.-plass etter første forsøk og bommet tidlig i sitt andre forsøk.

26-åringen måtte dermed skuffet fullføre et spolert forsøk og endte på 19.-plass. Det var 14,38 poeng unna 12.-plassen, som hadde holdt til finale.

– Jeg har hatt vondt hele uka og prøvd å kjøre på. Det gikk ikke i dag og det er helt greit. Jeg har litt kneproblemer fra før av og det er ganske tungt for mine knær å kjøre her, sa Eie.

Medaljehåp

Hun gledet seg uansett stort over prestasjonen til Killi.

– Det er veldig veldig kult. Jeg er superglad på hennes vegne. Hun kjører helt sykt bra om dagen og jeg håper virkelig at det klaffer i morgen og at hun kan ta en medalje hjem.

Med den overbevisende oppvisningen i kvalifiseringen seiler Killi opp som en sterk medaljekandidat.

To flotte forsøk

24-åringen fra Dombås åpnet trygt og godt i sitt første forsøk, før hun dro på mot slutten. På de tre siste hoppene avsluttet Killi med stil. Det holdt til 81,48 og sendte det norske OL-håpet i ledelsen foran Sildaru.

Sildaru svarte med 86,15 poeng i andre forsøk og tok over ledelsen før Killi skulle sette utfor i sitt andre forsøk. Killi fullførte nok et imponerende forsøk, men måtte se seg knepent slått av kvalifiseringsvinner Sildaru.

Vinneren fra Big Air-konkurransen, det kinesiske hjemmehåpet Eileen Gu, er også en stor medaljekandidat. Amerikansk-kinesiske Gu endte på 3.-plass i kvalifiseringen.