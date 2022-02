Snowboard: Ingen Big Air-finale for Eilertsen – OL over for 22-åringen

Det ble ingen finaler på Eilertsen i sitt første forsøk i OL. Forrige helg klarte 22-åringen så vidt ikke å ta seg videre til finale i slopestyle og forsøkene i kvalifiseringen i Big Air natt til mandag norsk tid holdt heller ikke til plass i tirsdagens finale.

Mandagens Big Air-kvalifisering skulle egentlig bli avholdt dagen i forveien, men måtte bli utsatt etter at tungt snøfall gjorde forholdene for dårlig søndag morgen.

Ett døgn senere strålte solen i Beijing, men drømmen om finale brast for Eilertsen i kvalifiseringen.

– Det startet egentlig ganske bra, men så kom sola fram og jeg følte at det gjorde at farten ble litt dårligere, sa Eilertsen til Discovery.

Finalehåpet svinnet hen

De 12 beste ville gå til finale, men Eilertsen var ikke i nærheten av å blande seg inn blant topp 12 med sitt første av tre forsøk. Poengsummen på 39,75 holdt bare til 19.-plass.

– I det første forsøket mitt så følte jeg at jeg kom til å ende på kulen. Så endte jeg opp med å komme meg over, men det gjorde at jeg åpnet meg opp en halv rotasjon for tidlig, sa Eilertsen om sitt første forsøk.

Andre forsøk endte med fall og dermed hang finalehåpet i en tynn tråd for Eilertsen, ettersom de to beste forsøkene av tre ble gjeldende.

Fornøyd

Eilertsen dro på med alt hun hadde på siste forsøk, men klarte ikke å lande det spektakulære trikset. Finaleplassen var uansett utenfor rekkevidde.

– Det har vært mange inntrykk. Jeg tar med meg det positive videre og jeg gjorde mitt beste, så jeg er fornøyd med det, oppsummerte Eilertsen.

OL er over for hennes del, men hun skal heie på Marcus Kleveland, Mons Røisland og de andre norske snowboardgutta i deres Big Air-konkurranse.