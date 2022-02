Det er Ruuds sjuende tittel på ATP-touren så langt i karrieren.

Ruud vant i Buenos Aires for to år siden og var favoritt i årets finale mot fjorårsvinneren, som spilte på hjemmebane. I en intens og jevnspilt tennisfinale, leverte de to duellantene spill helt i verdensklassen.

– Det er utrolig gøy å klare å forsvare en tittel. Det er noe jeg fikk bryne meg på for første gang denne uken. Og så klarte jeg heldigvis å få det til, sier Ruud til NTB.

– Det føles veldig godt og er minst like gøy som første gang jeg vant her, legger han til.

Schwartzman tok første stikk da han vant 7-5 i første sett. Ruud hadde settball tidligere i settet, men feilet. Nordmannen bet tilbake med en knusende 6-2-seier i andre sett. Etter å ha lyktes først på bruddball nummer ti, stjal han poeng i Schwartzmans serve for andre gang med en lekker slice ned linjen.

I tredjesettet mistet Schwartzman det helt. Han ga fra seg to blanke servebrudd tidlig i settet, og Ruud kunne sikre seg tittelen med 6-3.

– Kriget

– Det var mye opp og ned. Det var en bra kamp. Diego spilte bra i første sett, jeg slet med å sette de avgjørende poengene. Vi var nok begge litt nervøse, sa Ruud.

– Jeg prøvde å krige og holde meg inne i det hele kampen, jeg vet hvordan en tenniskamp kan snu. Og heldigvis gjorde den det i dag, sa Ruud.

Han er en populær mann i Buenos Aires. Også søndag leverte han deler av seiersintervjuet på spansk.

Ruud er rangert som nummer åtte i verden, mens Schwartzman er nummer 15. Nordmannen har vunnet 19 kamper på rad på grusen i ATP 250-klassen og er ubeseiret i klassen siden mai i fjor.

I finalen søndag ga nordmannen alt og viste mental styrke i det som ble en kraftanstrengelse av de sjeldne.

Tvekamp og misbrukte muligheter

Ruud åpnet kruttsterkt og presset Schwartzman. Nordmannen hadde mulighet til å stjele poeng allerede i argentinerens første servegame, men misbrukte bruddballene både da og i neste. Særlig en av bruddballene ble misbrukt da Ruud fikk drømmemulighet til å slå en forehand-vinner, men sendte ballen ut.

Ruud var suveren i egne servegame fram til det tredje. Da ble han satt under press. Schwartzman spilte seg til to bruddballer, men Ruud avverget.

Utover i kampen fikk Schwartzman kontroll over egen serve og sendte Ruud på defensiven i returspillet. Det ga argentineren initiativet i kampen. Men Ruud lot seg ikke herje med. I en kombinasjon av slicer og baller som ble prikket på linjen, holdt han unna også i sitt femte servegame. Da så det ut til å gå mot tiebreak. Men Ruud var heldig, argentineren kjente på presset og slo tre feil på rad.

Det ga en uventet settball til Ruud. Etter en intens ballveksling (høydepunktet i settet) la Schwartzman opp til at Ruud kunne slå en forehandvinner fra nettet. Ballen gikk ut til ellevill jubel fra hjemmefansen. Schwartzman var berget og sikret seg poenget til 5-5.

I det neste gamet var Ruud frustrert. Schwartzman spilte seg til to bruddballer. Argentineren grep muligheten da Ruud sviktet med forehanden. Han smashet inn bruddpoenget og tok imot hyllesten. I det neste gamet servet han hjem settet.

På det tiende skulle det skje

Andresettet startet med at Ruud måtte grave dypt for poeng i sitt første servegame. I det neste fikk Ruud fire bruddballer. Ruud ga alt, men Schwartzman avverget på mesterlig vis med spill som sendte Ruud langt ut av banen og ned i knestående. Argentineren dro fram sitt beste spill når Ruud hadde muligheten til brudd.

Ruud angrep Schwartzman med alt han hadde i det gamet, men det prellet av. Argentineren kom seg unna i maratongamet. I de to neste gamene gikk det fort unna og duellantene holdt hver sin serve. Ruud så frustrert ut etter de forspilte mulighetene.

Etter å ha holdt serven til 3-2, gjorde Ruud et nytt forsøk på å bryte. Med nydelige kombinasjoner spilte han seg til to nye bruddballer. På den tiende bruddballen i kampen lyktes det endelig for Ruud. En lekker lobb gjorde argentineren ør og Ruud kunne presse fram et vinnerslag ned i hjørnet.

Etter å ha brutt til 4-2 fikk Ruud blod på tann og fulgte opp med et rent servegame. Da hadde han argentineren på gaffelen. Da Ruud fulgte opp med en lekker slice som sikret 6-2, var det klart for et avgjørende tredje sett.

Høy temperatur og kald Ruud

Det settet startet med at en frustrert Schwartzman klaget på dommeren. Publikum hev seg på. Temperaturen var høy. Ruud holdt hodet kaldt. Argentineren kokte over.

Mens Schwartzman brukte mer tid på dommeren, viste Ruud trykk i backhanden og fikk opp lengden. Det ga tre nye bruddballer i Schwartzmans første servegame. Da fikk Ruud et blankt servebrudd.

Etter at argentineren brøt tilbake på direkten, skjedde det samme igjen. Ruud fikk et blankt servebrudd og gikk opp i 3-1. Schwartzman kollapset totalt i egen serve. Ruud holdt distansen ut og spilte kynisk. Schwartzman holdt ikke.

Et rent servegame ga Ruud 4-1. Tittelen var halvveis ned i lommene til Snarøya-gutten. Et nytt rent servegame ga Ruud 5-2. Ruud kunne avgjøre selv og sikret tittelen med 6-3.