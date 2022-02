Overtidsdrama i Barcelona-derbyet: Røde kort og De Jong-jubel

Barcelona-trener Xavi hadde på forhånd varslet at lokaloppgjøret mot Espanyol ville bli en test på om han har fått skikk på Barcelona-mannskapet etter en svært skuffende sesongstart.

Den testen så storklubben ut til å feile på. Etter at Pedri hadde gitt Barcelona ledelsen etter to minutter, snudde Sergi Darder og Raúl de Tomás kampen for Espanyol.

Så kokte det helt over på overtid. Pique og Nicolas Melamed Ribaudo havnet i tottene på hverandre. Begge ble sendt av banen med rødt kort.

Seks minutter på overtid kom det etterlengtede målet for Barcelona. Nykommer Adama Traoré lempet ballen inn i feltet, der ventet Luuk de Jong som headet ballen i mål etter å ha kommet inn som innbytter i kampens siste ordinære minutt.

Poengdelingen gjør at Barcelona har fire poeng opp til Real Betis på bronseplass. Opp til Real Madrid er det hele 15 poeng, men Barcelona har en kamp til gode.